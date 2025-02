Le sfide che il Sistema sanitario nazionale deve affrontare

Il Sistema Sanitario Nazionale è stato fondato nel 1978 e rappresenta una delle conquiste più significative del nostro Paese, garantendo a tutti i cittadini l’accesso alle cure sanitarie in base ai principi di uguaglianza e universalità sanciti dalla Costituzione. In particolare, la nostra legge fondamentale, all’articolo 3, prevede il diritto alla salute senza discriminazioni di alcun tipo, mentre, l’articolo 32, riconosce la salute come un diritto fondamentale dell’individuo, vincolando la Repubblica alla sua tutela e garantendo a ciascun cittadino l’accesso alle cure sanitarie necessarie. Nonostante i successi ottenuti nel corso degli anni, il SSN si trova oggi di fronte a numerose sfide, le cui cause sono riconducibili a fenomeni demografici, socioeconomici e territoriali che ne minano la sostenibilità e l’efficacia. La crescente longevità della popolazione italiana correlato all’emergere di diverse patologie ad essa correlate, comporta un aumento della domanda di assistenza sanitaria, in particolare per le malattie croniche e le problematiche legate all’invecchiamento. A ciò si aggiungono le difficoltà economiche, che limitano la capacità del sistema di rispondere tempestivamente alle nuove esigenze di salute.

Un’altra criticità del SSN è rappresentata dalle disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari, che non solo si manifestano tra le diverse regioni, ma anche tra le aree urbane e quelle più decentrate. Il divario in termini di qualità delle prestazioni e di tempi di accesso è una problematica che rende più difficile l’efficacia del sistema, in quanto non garantisce a tutti i cittadini un pari diritto alla salute, come previsto dalla Costituzione. Le regioni del Sud, in particolare, sono più esposte a carenze di personale e di strutture sanitarie, con un conseguente impoverimento della qualità dell’assistenza. Le difficoltà finanziarie del SSN, aggravate dalle politiche di contenimento della spesa pubblica, mettono in pericolo la capacità del sistema di affrontare le necessità inedite legate alla cura e alla presa in carico delle fragilità sociali, come dimostrato anche dal progressivo allungarsi delle liste d’attesa, sintomo primario di questa difficoltà. Da ciò ne deriva che, la carenza di risorse e di personale, unita alla crescente domanda di servizi, porta a un sovraccarico delle strutture ospedaliere e dei medici, con conseguenti difficoltà nel trattamento delle patologie e nel garantire una risposta adeguata ai cittadini.

Appare urgente una riforma del Sistema Sanitario Nazionale, che risponda adeguatamente alle fragilità emergenti. Tale azione, dovrebbe mirare al rafforzamento della cosiddetta sanità di prossimità e quindi dei servizi sul territorio, favorendo, al fine di rispondere in modo più efficace alle necessità delle persone con disabilità e degli anziani. Inoltre, la digitalizzazione dei servizi sanitari e l’introduzione di tecnologie innovative potrebbero rappresentare leve fondamentali per migliorare l’accessibilità e l’efficienza del sistema nel suo complesso. Un ulteriore passo necessario sarebbe l’investimento nelle risorse umane, attraverso l’assunzione di personale medico, infermieristico e di supporto, per risolvere la carenza di professionisti del settore e garantire il corretto funzionamento del SSN. In conclusione, quindi, una riforma complessiva del sistema di presa in carico è indispensabile e non più derogabile, al fine di assicurare che, il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, continui a essere effettivamente tutelato nel miglior modo possibile, garantendo a tutti i cittadini un accesso gratuito, equo e tempestivo a cure sanitarie di qualità elevata ad ogni latitudine del nostro Paese.