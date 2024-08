Primo appuntamento di rilievo, dopo la ripresa dell’attività politica, per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. A Palazzo Chigi, la premier ha ricevuto il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, per un incontro in vista delle future nomine europee. Prima di recarsi nella sede di Piazza Colonna, Weber ha incontrato il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, nome caldo tra i candidati per le commissioni europee.

Weber (Ppe) a Palazzo Chigi

Il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber è giunto a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Poco prima Weber ha avuto un faccia a faccia con il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, principale candidato a essere indicato dal governo italiano come commissario europeo. “Come sempre è stato un buon incontro”, si è limitato a dire il politico tedesco lasciando gli uffici del ministero di Fitto e spostandosi a piedi fino a Palazzo Chigi. Weber si vedrà a cena in serata con Tajani.

Fonte: Ansa