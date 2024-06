Lo staff di Biden avverte i dem: “Caos se si ritira”

Nonostante la debacle nel dibattito con Donald Trump, il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha intenzione di mollare. Lo ha ribadito il suo staff, secondo il quale un eventuale ritiro dalle presidenziali comporterebbe caos nelle file democratiche. Eppure, alla luce di quanto avvenuto, in seno al partito continuano le riflessioni sulle reali possibilità dell’ex vice-Obama. Il suo entourage, però, fa leva sul possibile periodo di incertezza: “Trump parlerebbe incontestato”.

Biden, lo staff allontana l’ipotesi del ritiro

La campagna di Joe Biden ha ammonito in un memo trapelato sui media Usa sui rischi di caos e scontri nel partito democratico nel caso di un suo ritiro dopo la debacle del duello tv con il suo predecessore. “Se si ritirasse – si legge nell’appunto – ciò porterebbe a settimane di caos, di torte in faccia e ad un sacco di candidati che arrancano in una battaglia brutale sul palco della convention, tutto questo mentre Donald Trump avrebbe il tempo per parlare agli elettori americani incontestato”.

Fonte: Ansa