Netanyahu a Unifil: “Lasci subito le aree di conflitto”

L'invito è stato diramato in una dichiarazione registrata per il segretario generale Onu, Antonio Guterres. Meloni: "Inaccettabili gli attacchi"

Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, chiede alla missione Unifil di ritirarsi dalle aree di combattimento. Un invito contenuto in una dichiarazione registrata, nella quale Netanyahu si è rivolto al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Dello stesso argomento il premier ha parlato con l’omologa italiana, Giorgia Meloni, che ha ribadito la condanna agli attacchi.

Netanyahu incalza Unifil

“È giunto il momento di rimuovere l’Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah”, ha affermato Benyamin Netanyahu in una dichiarazione registrata, in cui si è rivolto al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres: “L’Idf lo ha chiesto ripetutamente, e ha avuto ripetuti rifiuti, tutti volti a fornire uno scudo umano a Hezbollah. Il vostro rifiuto di evacuare i soldati li rende ostaggi di Hezbollah“. “Questo mette in pericolo la loro vita e quella dei nostri soldati. Ci rammarichiamo per l’infortunio subito dai soldati Unifil, facciamo tutto per prevenire questi incidenti”, ha detto. “Sfortunatamente, alcuni leader europei stanno esercitando pressioni nel posto sbagliato. Invece di criticare Israele, dovrebbero rivolgere le loro critiche a Hezbollah, che usa l’Unifil come scudo umano proprio come Hamas a Gaza usa l’Unrwa”, ha detto Netanyahu.

Meloni: “Inaccettabili gli attacchi”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “ha avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Meloni ha ribadito l’inaccettabilità che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, ricordando come la Missione agisca su mandato del Consiglio di Sicurezza per contribuire alla stabilità regionale”. Lo comunica Palazzo Chigi spiegando che la premier “ha sottolineato l’assoluta necessità che la sicurezza del personale di Unifil sia sempre garantita”. Meloni, riferisce la nota, “ha rinnovato l’impegno dell’Italia in questo senso, dicendosi convinta che attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701 si possa contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese e garantire il ritorno a casa di tutti gli sfollati”.

Fonte: Ansa