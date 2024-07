Mosca: “Dal vertice Nato preparazione alla guerra”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 870. Si è concluso a Washington (Stati Uniti) il vertice nato sulla sicurezza. Biden ha promesso più armi a Zelensky. La Russia ha espresso, tramite l’ambasciatore russo in Usa, la sua contrarietà.

Ambasciatore russo negli Usa: “Dal vertice Nato preparazione alla guerra”

Il vertice della Nato a Washington “ha chiarito che i Paesi alleati hanno imboccato la strada della preparazione alla guerra”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, aggiungendo che gli Stati membri dell’Alleanza “stanno mobilitando il massimo delle risorse per preservare la loro egemonia in declino. Sono nemici dichiarati”. Antonov, riferendosi alla guerra in Ucraina, sostiene che “gli Usa non vogliono cercare compromessi e chiedono che siamo noi ad accettare docilmente lo spostamento della macchina militare della Nato verso Est”.

Fonte: Ansa