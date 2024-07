Messico: scoperta maxi fossa comune con 700 corpi

In Messico è stata trovata una enorme fossa comune clandestina, in cui le autorità dello Stato di Chihuahua hanno individuato oltre 700 resti umani

Scoperta in Messico un’altra fossa comune, questa volta di grandissime dimensioni: sono 700 i resti umani reperiti dalla scientifica. Il Messico ha un alto numero di casi di sparizioni forzate, spesso commesse da gruppi criminali. Le vittime vengono uccise e sepolte in fosse comuni per eliminare qualsiasi traccia della loro esistenza.

In Messico è stata trovata una enorme fossa comune clandestina, in cui le autorità dello Stato di Chihuahua hanno individuato oltre 700 resti umani. Il rinvenimento nel municipio di Madera dove, secondo una prima ricostruzione, il personale della commissione di ricerca locale ha riscontrato una zona di “alterazione termica” a causa di un precedente rogo. Ulteriori indagini hanno portato al ritrovamento dei resti ossei umani e di numerosi indizi non biologici. Nell’area sono stati anche recuperati e inviati presso laboratori balistici proiettili e oltre 70 bossoli di diversi calibri.

Fonte: Ansa