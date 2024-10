Manovra, sforzi e sacrifici: la Borsa va giù

Secondo il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, saranno necessari sforzi economici per sostenere la ventura Legge di Bilancio. E Piazza Affari perde punti

Sono bastate poche parole, pronunciate nell’ambito di un’intervista a Bloomberg dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, per assestare un forte scossone ai mercati finanziari italiani. Secondo il ministro, infatti, la Manovra in vista richiederà sacrifici all’intero Paese. E, di conseguenza, uno sforzo finanziario importante a fronte di una ripresa post-pandemica ancora nel pieno del suo sviluppo. Abbastanza per un contraccolpo a Piazza Affari.

Giorgetti: “La Manovra richiederà sacrifici”

“Approveremo una manovra che richiederà sacrifici da tutti”: lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti all’evento di Bloomberg Future of Finance Italy. Il ministro ha detto anche che verranno tassati “i profitti e i ricavi, e sarà uno sforzo che l’intero Paese deve sostenere ovvero individui, ma anche società piccole, medie e grandi”. Le parole del ministro hanno avuto un effetto immediato sui mercati. La Borsa di Milano di colpo ha perso terreno, con il Ftse Mib che ha ceduto l’1,5%.

Fonte: Ansa