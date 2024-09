Israele attacca il Libano, l’Egitto al fianco di Beirut

Non accenna ad allentarsi la tensione in Medio Oriente. Mentre continuano gli attacchi israeliani sul Libano, infatti, i Paesi dell’area iniziano a ribadire fortemente il proprio schieramento. Non solo l’Iran ma anche l’Egitto ha fatto sapere di essere al fianco dei libanesi, muovendo forti critiche alla Comunità internazionale, accusata di immobilismo.

Raid israeliani sul Libano

Media libanesi, ripresi dalla Bbc, riportano che almeno sei persone sono state uccise dagli attacchi israeliani nel sud del Paese e altre nove nella Valle della Bekaa, una roccaforte di Hezbollah nel nord-est del Libano. Il giornale An-Nahar riferisce che tre persone sono state uccise nella città di Anquon, nel sud del Libano, e altre tre in altre località dell’area meridionale di Nabatieh. Il giornale afferma inoltre che nove membri di una famiglia siriana – tra cui bambini e la madre, che era libanese – sono stati uccisi nella regione della Valle della Bekaa.

Egitto al fianco del Libano

Il presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi ha parlato al telefono con il primo ministro libanese Najib Mikati, affermando “il pieno sostegno dell’Egitto al Libano” e di stare “al suo fianco” in questo difficile momento. Ha quindi sottolineato la “necessità di un cessate il fuoco immediato, completo e permanente sia in Libano che a Gaza”.

Al Sisi, critica alla Comunità internazionale

Lo riferisce il portavoce del presidente egiziano. Respinti “i tentativi di mettere a repentaglio la sicurezza, stabilità, sovranità o integrità territoriale del Libano, Al Sisi ha rivolto critiche alla comunità internazionale “che non si assume le proprie responsabilità per fermare le pratiche aggressive nei confronti dei territori palestinesi e del Libano e minaccia così di far scivolare la regione in un pericoloso stato di escalation, che mette a repentaglio la stabilità e la pace regionali e internazionali”.

Beirut ringrazia

Il portavoce di Al Sisi ha aggiunto che il Presidente “ha impartito direttive per l’invio immediato di aiuti medici e di soccorso di emergenza al Libano, in solidarietà con il suo popolo, e ha affermato il continuo sostegno dell’Egitto al Libano a tutti i livelli“. Il primo ministro libanese, riporta la stessa fonte, ha espresso apprezzamento per la posizione dell’Egitto a sostegno del suo Paese e dello Stato libanese, esaminando l’esito dei contatti presi dal governo libanese per contenere la situazione e lodando in questo contesto il ruolo svolto dall’Egitto nel ripristinare la sicurezza e la stabilità nella regione.

