La Grecia ancora nella morsa delle fiamme: evacuata la cittadina costiera di Nea Makri. Trovato un cadavere in una fabbrica distrutta nella periferia di Atene

La Grecia è ancora nella morsa delle fiamme. Gli incendi stanno causando molti danni. Oggi le autorità hanno ordinata una nuova evacuazuone nella cittadina costiera greca di Nea Makri. Trovato un cadavere in una fabbrica distrutta dalle fiamme vicino Atene.

Incendi in Grecia, evacuata la città costiera di Nea Makri

Le autorità hanno dato un nuovo ordine di evacuazione nella cittadina costiera greca di Nea Makri, alla luce dei violenti incendi che continuano a flagellare il Paese lambendo anche la periferia di Atene. Lo riportano i media internazionali ricordando che stanotte si è avuta notizia del primo decesso. Si tratterebbe di una donna, il cui corpo è stato trovato all’interno di un negozio nella cittadina di Vrilissia, nel nord della capitale, ha riferito una fonte dei vigili del fuoco. Migliaia di persone sono state evacuate dopo che i vigili del fuoco hanno lanciato l’allarme: abitazioni, aziende e scuole sono a rischio. L’enorme nube di fumo che incombeva su Atene si è diradata all’alba, anche se l’aria è ancora nebbiosa.

Trovato un cadavere nella periferia di Atene

Un cadavere è stato scoperto oggi in una fabbrica distrutta da uno dei violenti incendi che infuriano da domenica nella periferia nordorientale di Atene, riferisce l’agenzia di stampa Ana. Il corpo, probabilmente quello di una donna sui 60 anni, è stato trovato a Patima Halandriou, comune i cui 70.000 abitanti sono stati in parte evacuati ieri. Centinaia di vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme che, alimentate da forti venti, raggiungono in alcuni punti un’altezza di 25 metri e formano un fronte di circa 30 chilometri, secondo la televisione di stato Ert. L’incendio, il cui fumo copre parte della capitale, è scoppiato domenica pomeriggio a Varnavas, 35 km a nordest di Atene, e la sua rapida diffusione ha costretto la Grecia a lanciare un appello d’aiuto. Oggi sono attesi rinforzi da diversi paesi dell’Ue.

Aiuti dall’Italia

A causa dell’emergenza incendi in corso in Grecia, alcun comandi provinciali del Vigili del fuoco italiani stanno partecipando all’invio di uomini e attrezzature. Dalla Lombardia sono partiti sette uomini dal Comando provinciale di Milano e sette da quello di Bergamo. Si tratterebbe, da quanto si è appreso, di personale esperto in logistica e di ‘moduli Aib’ contenenti materiali specializzati.

Fonte Ansa