I russi avanzano in Ucraina: conquistati due villaggi

Due villaggi conquistati nella zona del fronte: l’esercito russo registra un’avanzata importante in Ucraina, prendendo il controllo dei centri di Andriivka e Pishchane, nell’area nord-orientale. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa, tali conquiste consentirebbero di occupare “posizioni più favorevoli” nell’ambito del conflitto.

La Russia avanza in Ucraina

L’esercito russo ha preso il controllo di altri due villaggi ucraini in prima linea: Andriivka, nella regione orientale di Lugansk, e Pishchane nella regione nord-orientale di Kharkiv. Il ministero della Difesa russo ha annunciato nel suo briefing quotidiano che le sue unità hanno “liberato” entrambi gli insediamenti e hanno “occupato linee e posizioni più favorevoli”. Lo scorso settembre le forze ucraine avevano riconquistato il villaggio di Andriivka, caduto precedentemente in mano ai russi. A metà settembre, infatti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva definito la liberazione del villaggio “un risultato significativo e molto necessario per l’Ucraina in direzione di Bakhmut”.

La conquista di Andriivka

“I nostri soldati hanno liberato Andriivka. Alla 3/a divisione d’assalto, a tutte le forze coinvolte, al quartier generale, comandante generale Syrskyi, ragazzi, grazie a tutti”, aveva detto il capo di Stato. Le forze russe hanno inoltre conquistato ieri il villaggio di Progress, nel distretto di Pokrovsky della regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale: lo riporta Ukrainska Pravda, che cita il canale Telegram indipendente Deepstate. Il canale riferisce che il villaggio è stato abbandonato quasi per intero venerdì scorso di fronte a un massiccio attacco russo e ieri c’è stato il completo ritiro delle truppe ucraine.

Fonte: Ansa