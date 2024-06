G7, accordo sugli asset russi. Meloni: “Il Papa? Orgogliosa”

La premier precisa: "All'Ucraina 50 miliardi in sistema di prestiti ma non si tratta di confische". E sul Piano Mattei: "Sostegno dai leader"

La premier Giorgia Meloni, a chiusura della prima giornata del G7 a guida italiana in Puglia, fa il punto sul raggiungimento dell’accordo tra i leader in merito agli asset russi. La presidente del Consiglio, tuttavia, precisa che non si tratta di confische. All’Ucraina andranno 50 miliardi di sostegni. E sulla presenza di Papa Francesco, attesa per domani: “Orgogliosa, sarà una giornata storica”.

Accordo sugli asset russi

“Abbiamo raggiunto un accordo politico per fornire un sostegno finanziario aggiuntivo all’Ucraina di circa 50 miliardi di dollari entro fine anno con un sistema di prestiti: non si tratta di una confisca ma di profitti che maturano. Era un risultato non scontato di cui vado particolarmente fiera. Ora dovrà essere definito dal punto di vista tecnico”. Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, a margine dei lavori del G7.

“Confermo il sostegno unanime alla proposta degli Stati Uniti per il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e il sostegno e la protezione della popolazione civile. Abbiamo ribadito ogni sforzo per evitare l’escalation”, ha aggiunto Meloni, a margine dei lavori del G7, ribadendo che è una “soluzione con la prospettiva di due popoli e due Stati”.

Sostegno sul Piano Mattei

“Ho raccolto dai miei colleghi ampio sostegno, ampia condivisione per il Piano Mattei per l’Africa, per l’approccio italiano di cooperazione da pari a pari con le nazioni africane, che sta dando i suoi frutti con l’avvio dei primi progetti pilota”. Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, a margine dei lavori del G7, sottolineando che il summit ha “dedicato un focus all’Africa, tema a cui la presidenza italiana tiene particolarmente e del quale continueremo a parlare anche nella giornata di domani, sia nella sessione dedicata alla migrazione, sia nella sessione che vedrà anche il coinvolgimento delle nazioni outreach”.

Meloni: “Il Papa? Giornata storica”

“Domani è una giornata storica, accoglieremo il Santo Padre, è la prima volta per un Pontefice ad un G7, sono orgogliosa accada sotto la presidenza italiana”, ha detto la premier Giorgia Meloni parlando a margine del G7. “Domani sera approveremo conclusioni del vertice su cui c’è già il consenso dei leader“, ha dichiarato Meloni.

Fonte: Ansa