Fiamme in Irpinia: oltre 60 roghi in un giorno

Quattro squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate diverse ore per domare un incendio in contrada Castruzzo, nel comune di Calabritto

Ancora una giornata di roghi in Irpinia. Sono oltre sessanta gli interventi di spegnimento di incendi di boschi, macchia mediterranea e sterpaglie che nelle ultime 24 ore hanno interessato a macchia di leopardo tutta la provincia.

Gli interventi

Particolarmente complesso quello che ha visto impegnate quattro squadre dei Vigili del Fuoco per molte ore in contrada Castruzzo nel comune di Calabritto. Per fronteggiare l’emergenza, in ausilio ai Vigili del Fuoco del Distaccamento provinciale, da ieri sera sono arrivate due squadre provenienti da Firenze e Arezzo.

Abitazione minacciata

L’ultimo incendio si è verificato nel territorio di Melito Irpino dove le fiamme hanno minacciato un’abitazione in via Vicinale. È intervenuta una pattuglia dei carabinieri che, in attesa del successivo intervento dei Vigili del Fuoco, ha disposto precauzionalmente l’evacuazione della famiglia. La pattuglia dei militari della Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino, nel transitare sulla strada statale 90 direzione Grottaminarda, ha notato un principio di incendio nel Comune di Melito. Immediatamente, i militari, si sono recati sul posto e precisamente in via Vicinale Fonte dove, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, accortosi che le fiamme erano troppo vicine ad un’abitazione hanno evacuato precauzionalmente gli occupati della casa. L’arrivo dei vigili del fuoco ha consentito di domare le fiamme ed evitato danni all’immobile. Solo tanto spavento per gli occupanti che hanno potuto far rientro nella propria dimora. Messi in salvo dai Carabinieri, anche i cani di famiglia.

Costiera amalfitana

È tornata alla normalità la situazione nel comune di Cetara (Salerno) dove, intorno a mezzogiorno, era divampato un vasto incendio a ridosso delle abitazioni del borgo. La macchina dei soccorsi, attivatasi tempestivamente, ha evitato ulteriori problemi: due elicotteri ed un canadair sono riusciti a contenere l’incendio, evitando che le fiamme raggiungessero le abitazioni. La situazione è stata monitorata costantemente dal sindaco Fortunato Della Monica.

Fonte Ansa