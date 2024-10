InTerris.it ha partecipato in Sala Stampa della Santa Sede alla presentazione di “Dilexit nos“, Lettera enciclica sull’amore umano e divino del Cuore di Gesù Cristo, quarta enciclica di Papa Francesco dall’inizio del suo Pontificato.

L’enciclica è un’esortazione all’amore e alla compassione, e invita i fedeli a seguire l’esempio di Gesù Cristo. Papa Francesco nel documento parla anche dell’importanza della famiglia, della solidarietà e della cura per l’ambiente. Il video è un invito a riflettere sulla nostra vita e a cercare di vivere secondo i valori cristiani.

“La devozione al Cuore di Gesù ci chiama a fare esperienza di un amore che si fa storia, carne, presa di posizione a favore degli ultimi”, ha detto S.E. Mons. Bruno Forte, Teologo, Arcivescovo di Chieti-Vasto, sottolineando come questa Enciclica, definita una sorta di compendio delle encicliche precedenti e dell’intero Magistero di Bergoglio, sia un invito a ” tornare al cuore perché unisce frammenti di vita vissuta”.

Tornare alla bellezza e alla autenticità delle relazioni sociali che partono dal cuore e tornano al cuore è invece l’invito di Sorella Antonella Fraccaro, Responsabile Generale delle Discepole del Vangelo. Dobbiamo “recuperare il centro dell’esperienza cristiana – ha detto la religiosa – in una condizione di frammentazione in cui siamo ingoiati – l’esperienza del cuore che unifica è esperienza di carità, di relazioni tra diverse culture e condizioni”. E ha citato figure importanti come San Francesco di Sales, nell’invitare a piccoli gesti concreti e quotidiani “come quello di un bambino che aiuta la mamma a fare i panzerotti con la forchetta”, immagine evocata da Papa Francesco nella Dilexit nos.