Cresce l’economia sociale

Il nove percento circa delle imprese e degli addetti in Italia è rappresentato dalle organizzazioni dell’economia sociale. Un comparto in crescita che opera nel contrasto delle diseguaglianze. È quanto emerge dall’edizione 2024 dell’Atlante dell’Economia Sociale presentata durante Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile e realizzata da Aiccon in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna.

I numeri

Sono 451.610, in Italia, le organizzazioni dell’Economia Sociale con oltre 1 milione e 900mila addetti per un valore di oltre 97 milioni. Si tratta di numeri crescita nell’ultimo anno con un incremento dello 0,4% per le imprese, dello 0,6% per gli addetti e dello 0,9% per il valore aggiunto.

Gli ambiti

Nel dettaglio, le organizzazioni dell’Economia Sociale rappresentano l‘8,9% sul totale delle imprese in Italia e il 9,3% degli addetti. Ogni 100 imprese o organizzazioni dell’economia sociale 86 operano nei servizi alle persone o nel sociale e nella sanità.

Fare la differenza

“La fotografia sull’Economia Sociale ci conferma un universo di istituzioni plurali che crescono nel numero degli addetti – osserva in una nota il direttore di Aiccon, Paolo Venturi -: questo spazio economico è in grado di fare la differenza tanto nella qualità della vita quanto nello sviluppo. I dati – conclude – evidenziano il ruolo dell’Economia Sociale nel contrastare le disuguaglianze e nel garantire transizioni più sostenibili e desiderabili“.

Fonte Ansa