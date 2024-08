7 ottobre, l’Onu: “Forse coinvolti dipendenti Unrwa”

Anche l’Onu, stavolta, apre all’ipotesi che alcuni dipendenti Unrwa possano essere coinvolti negli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. Nove nello specifico, i quali potrebbero aver coadiuvato le operazioni contro Israele, come più volte ipotizzato dalla stessa Tel Aviv. Intanto, la Comunità internazionale guarda con preoccupazione alla crescente tensione in Medio Oriente.

L’Onu su 9 dipendenti Unrwa

Nove dipendenti dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi Unrwa “potrebbero essere stati coinvolti” negli attacchi del 7 ottobre contro Israele sferrati da Hamas. Lo fanno sapere le Nazioni Unite. “Abbiamo informazioni sufficienti per le misure che stiamo prendendo, ovvero, il licenziamento di queste nove persone”, ha detto il portavoce Farhan Haq.

USA: “Si eviti l’escalation”

Gli Stati Uniti chiedono a tutte le parti coinvolte in Medio Oriente di “evitare l’escalation”. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano Matthew Miller, riferendo dei colloqui avuti dal segretario Antony Blinken con le controparti egiziane e qatariote. “L’escalation non giova a nessuno e soprattutto danneggia quei milioni di civili che vogliono vivere in modo pacifico”, ha aggiunto.

Tajani: “Preoccupati per la tensione crescente”

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il vice primo ministro e ministro degli Esteri iracheno Fouad Hussein esprimono profonda preoccupazione per la crescente tensione in Medio Oriente, che minaccia l’intera regione. Italia e Iraq rinnovano l’impegno a compiere gli sforzi necessari per evitare un’escalation regionale e invitano le parti coinvolte al dialogo e alla diplomazia per favorire la riduzione della tensione e permettere un cessate il fuoco permanente a Gaza. I due ministri hanno concordato di rimanere in stretto contatto, anche in vista dei Dialoghi Mediterranei che si terranno a Roma a novembre.

Fonte: Ansa