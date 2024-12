Il Natale sia un caldo abbraccio per tutti

L’inclusione e la tolleranza rappresentano l’essenza più profonda del Santo Natale il quale, per ognuno di noi, deve rappresentare un’occasione per farci sempre più vicini a coloro che, nel quotidiano, si trovano a vivere una condizione di fragilità. Quindi, accogliere il nostro prossimo ed essere comunità, costituisce una tappa fondamentale del cammino verso queste festività le quali, senza se e senza ma, devono basarsi sul bene universale e su quei valori cristiani da cui, un nuovo paradigma di inclusione, può e deve prendere avvio. Abbiamo pertanto l’imperativo morale di valorizzare la fragilità, mettendola sempre più al centro della nostra società e delle politiche globali di welfare. Sulla base di quanto ho appena detto, vorrei che, il Santo Natale, possa simboleggiare per le persone con disabilità e per i loro familiari caregiver, un caldo abbraccio di speranza da parte di ogni comunità, facendoli così sentire autentici protagonisti della loro quotidianità, mediante gesti concreti di vicinanza, i quali però, senza alcuna esitazione, devono proseguire anche in futuro.

Il Natale non deve essere solo una festa ma, anche e soprattutto, una promessa di fraternità e altruismo che ci facciamo l’un l’altro: ovvero quella di continuare ad agire per il bene comune e per un mondo più attento a coloro che soffrono ad ogni latitudine e dove, ogni cittadino, indipendentemente dalle proprie condizioni particolari, possa sentire di essere importante, di avere una voce e un posto nella società, nel mondo e nella vita. Così facendo, con lo spirito insito nel Santo Natale, potremo porre le basi di un futuro in cui, tutte le fragilità, potranno diventare una ricchezza per la nostra società, rendendoci migliori e donando alle future generazioni gli strumenti emotivi necessari per stare sempre più vicino a chi ha bisogno.