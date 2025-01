Marcassoli: “Come agire per arginare l’uso di sostanze stupefacenti”

Negli ultimi anni, l’età del primo contatto con le sostanze stupefacenti tra i giovanissimi si è abbassata significativamente a causa di diversi fattori, provocando una serie di conseguenze molto negative, sia sulla salute dei singoli che sulla società nel suo complesso. Interris.it, in merito a questo argomento, ha intervistato il dott. Claudio Marcassoli, psichiatra e psicoterapeuta libero professionista.

L’intervista

Dottor Marcassoli, a che età avviene, mediamente, il primo contatto con le sostanze stupefacenti? Quali possono essere le cause principali di questo incontro precoce?

“Gli ultimi dati in merito segnalano un progressivo abbassamento della prima assunzione di sostanze stupefacenti. Generalmente, il primo contatto con le sostanze stupefacenti avviene in adolescenza, tra i 14 e i 17 anni. Questo periodo è caratterizzato da una maggiore vulnerabilità e da una ricerca di identità che porta i giovani a sperimentare e a sfidare le convenzioni. Le cause che conducono a questo incontro precoce sono molteplici: la pressione dei coetanei, la curiosità, il desiderio di ribellione e, talvolta, la presenza di modelli familiari o sociali che normalizzano l’uso di droghe. Un altro fattore cruciale è l’ambiente scolastico e sociale in cui i giovani si trovano. In alcuni contesti, infatti, l’accessibilità alle droghe e la loro diffusione nei gruppi giovanili possono accelerare il primo contatto. Inoltre, la mancanza di adeguate campagne di informazione e prevenzione contribuisce a una scarsa consapevolezza dei rischi associati all’uso di sostanze stupefacenti. Infine, non possiamo ignorare l’influenza dei social media che, a volte, veicolano un’immagine molto sbagliata delle droghe, rendendole attraenti agli occhi degli adolescenti. È fondamentale, quindi, promuovere una maggiore educazione e supporto per prevenire il primo contatto con le sostanze stupefacenti”.

Quali sono le conseguenze sulla salute e sulla società dell’utilizzo di sostanze stupefacenti tra i più giovani?

“L’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani ha gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale, inclusi danni cerebrali, dipendenza, depressione e ansia i quali, in alcuni casi, si possono perpetuare per tutta la vita. A livello sociale invece, tale fenomeno, comporta un aumento della criminalità, disgregazione familiare e maggiori costi sanitari e sociali. Il calo del rendimento scolastico e l’isolamento sociale peggiorano ulteriormente la situazione, creando un circolo vizioso difficile da interrompere. È imperativo affrontare con decisione questi problemi per garantire un futuro sano e sicuro ai nostri giovani”.

In che modo, le istituzioni e le famiglie, possono agire per limitare l’uso di sostanze stupefacenti e, allo stesso tempo, evidenziarne i pericoli?

“Le istituzioni e le famiglie devono adottare un approccio bilanciato tra repressione ed educazione. Da un lato, è essenziale rafforzare le leggi e le politiche volte ad eradicare lo spaccio di sostanze stupefacenti, aumentando i controlli e le pene previste in tal senso. Dall’altro, è altrettanto cruciale promuovere campagne di sensibilizzazione che informino i giovani sui pericoli e le conseguenze dell’uso di droghe. Oltre a ciò, le famiglie hanno un ruolo fondamentale nel fornire un sostegno emotivo e creare un ambiente sicuro in cui i ragazzi possano esprimere le loro preoccupazioni. Le scuole, attraverso programmi educativi e workshop interattivi, devono contribuire a sviluppare una consapevolezza critica sui rischi delle droghe. Solo unendo repressione e educazione possiamo sperare di ridurre l’incidenza dell’uso di sostanze stupefacenti tra gli adolescenti”.