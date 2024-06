Zelensky e Scholz alla conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina

Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato il cancelliere tedesco Scholz a Berlino alla conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina. “Non ci sarà nessuna pace dettata da Putin, chiedo a tutti di aiutare Kiev nella difesa aerea. Dobbiamo vincere”, ha detto Zelensky.

Zelensky: “Abbiamo bisogno di uomini per difendere le nostre città”

“La mobilitazione è un tema. In Ucraina vige il diritto di guerra. E abbiamo bisogno di uomini per difendere le nostre città”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa a Berlino con Olaf Scholz, a margine della conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina.

Zelensky: “Abbiamo bisogno di forza lavoro in Ucraina”

“Noi sosteniamo chiunque voglia venire, anche oggi, in Ucraina a lavorare per la ricostruzione”, ha detto Zelensky. “Ci sono persone che hanno perso le loro abitazioni. E noi abbiamo perso tante persone. Abbiamo bisogno di forza lavoro”.

“La conferenza in Svizzera è di per sé un successo”

“La conferenza Svizzera è già di per sé un successo. È importante che noi abbiamo lanciato questa iniziativa perché la guerra viene condotta contro di noi”, ha aggiunto.

Zelensky: “Non si voti per soluzioni filorusse, pericoloso”

“Un commento sulle elezioni in Germania non sarebbe adeguato da parte mia”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, a Berlino, in conferenza stampa con Olaf Scholz a margine della conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina. “Per me è importante che la gente non voti semplicemente soluzioni filorusse. Questo è pericoloso non solo per le Ucraina, ma anche per i loro stessi Paesi”.

Scholz: “L’Ucraina ha un enorme potenziale per l’Ue”

“Stiamo parlando della ricostruzione di un futuro Stato membro dell’Unione Europea. L’Ucraina ha un enorme potenziale nelle energie rinnovabili e nell’idrogeno, ma anche in settori come la digitalizzazione e l’informatica, la tecnologia sanitaria e l’industria farmaceutica. Questi settori saranno particolarmente al centro della nostra conferenza”: lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Berlino.

Scholz: “Momento per aprire tavolo di pace lo decide Kiev”

Per esserci un ingresso nelle trattative di pace “Putin dovrebbe essere disposto a ritirare le truppe”, ma la conferenza in Svizzera “potrebbe essere una strada per avviare un processo in cui un giorno entri anche Putin, quando il tempo sarà maturo. E questo lo decide soltanto l’Ucraina”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino in conferenza stampa con il leader ucraino Zelensky.

Fonte: Ansa