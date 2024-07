La Francia ha espresso una ferma condanna nei confronti dei recenti piani di espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Queste decisioni sono state criticate aspramente dal Ministero degli Esteri francese, che le considera una violazione del diritto internazionale e un serio ostacolo alla pace nella regione.

Cisgiordania: Francia, condanniamo nuovi insediamenti Israele

La Francia contro Israele per i suoi piani di espansione degli insediamenti in Cisgiordania. Parigi “condanna fermamente le recenti decisioni riguardanti i territori occupati palestinesi”, afferma il Ministero degli Esteri francese. In particolare viene criticato “il riconoscimento ufficiale di cinque nuovi insediamenti, l’approvazione di piani di costruzione per ulteriori 5.000 unità abitative nella Cisgiordania e il sequestro da parte del governo israeliano di quasi 3.000 acri di terra nella Valle del Giordano”, si legge in un comunicato pubblicato sul sito web del dicastero francese. “Per la loro portata e le conseguenze per la pace e la stabilità nella regione, queste decisioni sono profondamente preoccupanti”, aggiunge Parigi. “Gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi costituiscono una violazione del diritto internazionale – continua il ministero francese -. Oltre a rappresentare un grave ostacolo a qualsiasi pace giusta e duratura, questa politica accresce le tensioni sul terreno in un momento in cui la violenza dei coloni nei confronti della popolazione palestinese è in aumento”.

Fonte: Ansa