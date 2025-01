IA: un convegno per esplorare opportunità, sfide e impatto sulla vita

Il convegno di venerdì 24 gennaio dal titolo “Intelligenza artificiale: Opportunità, Sfide e Impatti sulla vita quotidiana”, che si terrà presso Palazzo Grifoni di San Miniato (PI) alle ore 18, è stato organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato in collaborazione con il gruppo di San Miniato della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice. Il dialogo sarà introdotto dai saluti istituzionali dell’avv. Giovanni Urti, Presidente fondazione CR San Miniato e dall’avv. Francesco Giani, referente gruppo San Miniato FCAPP. Interverrà il prof. Adriano Fabris come ordinario di Etica presso università di Pisa.

Esso vuole riprendere l’invito del papa di riflettere sulla diffusione delle tecnologie digitali basate sull’intelligenza artificiale, la cui rapida diffusione si insinua in maniera pervasiva nella quotidianità, influenzando abitudini individuali e comportamenti sociali e nel futuro influenzerà anche il modo in cui concepiremo la nostra identità di esseri umani. Pertanto, avviare un esercizio congiunto di riflessioni e discernimento sulle conseguenze etiche di questa nuova frontiera dell’agire umano, ha come obiettivo quello di costruire un futuro di giustizia e di pace per le generazioni a venire. Da queste semplici affermazioni, molte saranno le conseguenze di un diverso modo di impostare l’etica sui sistemi di intelligenza artificiale nella costruzione del pensiero comune: questo ed altro verrà messo a fuoco dal prof. Fabris che sapientemente illustrerà la strada, la meta, l’orizzonte in cui iscrivere anche l’innovazione tecnologica. L’etica che nasce dallo stupore quindi propositiva e liberante, si trasforma in attenzione costante che accompagna e fa crescere.

L’etica non è solo per l’umanità malata che vuole evitare il male, ma anche e soprattutto, per quella sana, che cerca la realizzazione del bene per tutti. Per cui da un diverso modo di impostare la riflessione etica sui sistemi di intelligenza artificiale se ne dovrebbe tenere conto nei dibattiti e nella costruzione del pensiero comune. Il gruppo Centesimus Annus di San Miniato ha la finalità di collaborare allo studio e alla diffusione della dottrina sociale della Chiesa cristiana come esposta nell’enciclica di Papa Giovanni Paolo II “Centesimus Annus”, promuove fra le persone qualificate per il loro impegno imprenditoriale e professionale nella società, la conoscenza della dottrina sociale della Chiesa e l’informazione circa l’attività della Santa Sede; favorisce iniziative per sviluppare la presenza e l’opera della Chiesa Cattolica nei vari ambiti della società; promuove la raccolta di fondi per il sostegno all’attività della Sede Apostolica. Gli aderenti alla fondazione sono essenzialmente imprenditori e professionisti che, riconoscendosi nei principi del magistero sociale della Chiesa, desiderano contribuire attivamente alla creazione di una nuova cultura economica e sociale secondo gli indirizzi delle encicliche “Centesimus Annus”, “Caritas in Veritate”, “Laudato Si”. L’evento sarà gratuito e aperto al pubblico.