Impennata di odio raziale contro ebrei e musulmani in Europa dopo gli attacchi del 7 ottobre e la guerra a Gaza. Lo evidenzia l’ultimo rapporto della commissione anti razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa (Ecri). In netto aumento, nello specifico, gli incidenti antisemiti. Moltiplicato anche il numero di episodi di odio contro i musulmani.

Cresce in Europa l’antisemitismo e l’odio antimusulmano

Dopo l’attacco terroristico di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023 e la successiva guerra di Israele a Gaza, diversi paesi europei hanno registrato un’impennata dei livelli di antisemitismo, e in alcuni paesi è emerso chiaramente che il numero di episodi di odio contro i musulmani si sono moltiplicati. Lo afferma la commissione anti razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa (Ecri), che quest’ano compie 30 anni, nel rapporto annuale in cui riporta le principali tendenze osservate durante il 2023. “In diversi Stati, il numero di incidenti antisemiti segnalati negli ultimi tre mesi del 2023 ha superato di gran lunga i numeri solitamente riportati per un intero anno e, in alcuni casi, è stato addirittura molto più alto”, evidenzia l’Ecri. Allo stesso tempo, dice l’organo del Consiglio d’Europa, “all’indomani dell’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele, il numero di episodi di odio contro i musulmani si è moltiplicato. I musulmani sono stati incolpati dell’attacco e di altri attentati in Medio Oriente, sulla base di stereotipi su intere comunità e l’idea che siamo propense all’uso della violenza”.

Fonte: Ansa