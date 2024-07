Campi Flegrei: Fulvio Maria Soccodato nominato Commissario straordinario

Nominato l’ingegnere Fulvio Maria Soccodato quale Commissario straordinario di governo per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei. La nomina è stata firmata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. Una nuova scossa di terremoto con epicentro nei Campi Flegrei è stata registrata a Napoli. Non sono stati segnalati danni.

Campi Flegrei, Mantovano firma nomina Commissario Soccodato

“Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha firmato ieri il Dpcm di nomina dell’ing. Fulvio Maria Soccodato a Commissario straordinario di governo per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei”. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. “Come previsto dal decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, il Commissario – si legge ancora – avrà il compito di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella cosiddetta “zona di intervento e la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari inclusi nella ricognizione operata con delibera della Giunta della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024”.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, non risultano danni

Dalle ore 8.08, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore registrato di magnitudo 3.6. Lo rende noto un comunicato del Dipartimento della Protezione Civile. Dalle verifiche finora effettuate, non risultano danni. “In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni”, conclude il comunicato.

Fonte: Ansa