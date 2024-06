Allagamenti sugli Appennini a causa del maltempo

A Bagno di Romagna, le forti precipitazioni hanno causato allagamenti in diverse aree, tra cui l'ospedale Angioloni di San Piero in Bagno, con i Vigili del fuoco impegnati a gestire la situazione

Il maltempo ha colpito duramente l’entroterra appenninico delle province di Cesena e Forlì, in Emilia-Romagna; domenica la Protezione Civile aveva innalzato l’allerta meteo da gialla ad arancione. A Bagno di Romagna, le forti precipitazioni hanno causato allagamenti in diverse aree. Nell’entroterra forlivese, particolarmente colpita è Campigna, con oltre 112 millimetri di pioggia, mentre a Civitella di Romagna e Tredozio si sono verificati allagamenti lungo le strade. Non si segnalano situazioni critiche o di pericolo.

Pioggia e allagamenti sull’Appennino forlivese e cesenate

L’ondata di maltempo annunciata dalla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna con l’allerta meteo arancione in vigore già oggi si è abbattuta prevalentemente sull’entroterra appenninico cesenate e forlivese. A Bagno di Romagna, nel cesenate, i Vigili del fuoco, con tre squadre, sono al lavoro a causa di una decina di allagamenti, garage e scantinati, causati dalle forti precipitazioni. Allagamenti anche all’ospedale Angioloni di San Piero in Bagno. Non si segnalano comunque situazioni critiche o di pericolo per le persone. Nell’entroterra forlivese in Campigna sono caduti già oltre 112 millimetri di pioggia, ma da segnalare anche i 64,7 millimetri caduti a Civitella di Romagna, dove in mattinata si è verificato qualche piccolo allagamento lungo la strada Bidentina. A Tredozio, caduti oltre 85 millimetri, e al Passo della Calla 70 millimetri di pioggia. A Ridracoli il livello del lago artificiale alle spalle della diga è cresciuto di oltre 20 centimetri raggiungendo oltre l’80% della capienza totale dell’invaso.

Fonte: Ansa