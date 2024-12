Siria, gli insorti conquistano Daraa e si dirigono a Damasco

I gruppi di opposizione siriani hanno conquistato Daraa, città presso il confine con la Giordania. La stessa ha un grande valore simbolico in quanto è considerata il luogo di nascita dell’insurrezione antiregime in Siria del 2011.

La situazione

I gruppi di opposizione siriani hanno preso il controllo di Daraa, città vicina al confine con la Giordania, nel sud della Siria. Lo rende noto l’Osservatorio siriano per i diritti umani, e la notizia è riportata anche dall’agenzia turca Anadolu.

Il valore simbolico

La conquista ha un forte valore simbolico: Daraa è considerata il luogo di nascita dell’insurrezione antiregime in Siria, poiché fu proprio in questa città che si accese la prima scintilla della rivolta del 2011 contro il regime di Bashar al-Assad. Le proteste, inizialmente indirizzate a chiedere libertà e riforme, furono brutalmente represse, segnando l’inizio della guerra civile.

La richiesta Usa

I cittadini statunitensi in Siria devono lasciare immediatamente il Paese “fin quando sono ancora disponibili opzioni di voli commerciali”. È la raccomandazione del Dipartimento di Stato. “La situazione della sicurezza continua ad essere instabile e imprevedibile con scontri attivi tra gruppi armati in tutto il Paese. Il Dipartimento esorta i cittadini statunitensi a lasciare la Siria ora”, ha affermato il ministero Usa in un’allerta pubblicato sui suoi social media.

Fonte: Ansa