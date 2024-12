Biden: “In Europa schierati 80mila soldati Usa”

In una lettera pubblicata sul sito della Casa Bianca, il presidente americano Joe Biden, hai evidenziato che, sul territorio dei paesi europei membri della NATO, sono schierati 80 mila soldati statunitensi con l’obiettivo di scoraggiare un’eventuale aggressione russa.

I soldati schierati

Circa 80.000 militari statunitensi sono schierati sui territori degli Stati europei membri della Nato, una presenza volta anche a scoraggiare un’aggressione militare russa: così il presidente Joe Biden in una lettera inviata al presidente della Camera dei Rappresentanti e al presidente pro tempore del Senato.

La deterrenza

