RD Congo, gli Usa chiedono un cessate il fuoco immediato

In un periodo critico per la Repubblica Democratica del Congo, a causa delle azioni del gruppo armato antigovernativo M23, la richiesta di pace diventa sempre più pressante. La regione orientale del Paese, afflitta da una violenza incessante e dalla presenza destabilizzante di gruppi armati, necessita di un intervento urgente. Il capo della diplomazia americana, Marco Rubio, si è fatto portavoce di un appello per un cessate il fuoco immediato, invitando tutte le parti coinvolte a rispettare l’integrità territoriale sovrana della nazione.

L’appello

Il capo della diplomazia americana Marco Rubio ha chiesto un “cessate il fuoco immediato” nella Repubblica Democratica del Congo, dove la principale città dell’est del Paese è in gran parte nelle mani del gruppo armato antigovernativo M23 e delle truppe ruandesi. In un appello al presidente ruandese Paul Kagame, il nuovo segretario di Stato americano “ha esortato un cessate il fuoco immediato nella regione e che tutte le parti rispettino l’integrità territoriale sovrana” della Repubblica Democratica del Congo, si legge in una nota del Dipartimento di Stato.

Fonte: Ansa