Qual è stato il primo pensiero del Papa al momento dell’elezione? “Ho pensato: sono pazzi ma si faccia ciò che Dio vuole”, ha rivelato il Papa a Fabio Fazio nel corso della trasmissione sul Nove “Che tempo che fa”. Jorge Mario Bergoglio ha poi raccontato quello che è accaduto il giorno della elezione. Circostanza riportata nell’autobiografia appena pubblicata: “E’ vero, sono inciampato. E’ stato il primo inciampo del Papa. Ho salutato il cardinale Farrell che era in sedia a rotelle e non ho visto lo scalino. Il Papa infallibile ha cominciato con una cosa fallibile”. E ha aggiunto: “Mi fa schifo quando qualcuno nella confessione cerca solo i peccati della carne. E’ tanto brutto non prendersi cura di un papà o di una mamma. Voglio ricordare che i peccati più gravi sono quelli che hanno più angelicalità. I peccati sessuali hanno meno angelicalità: le bugie, le truffe ne hanno tanta. Non ci sono peccati imperdonabili”. Dunque Papa torna da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” su Nove. Una lunga conversazione, quasi un’ora, su tutti i temi di più stretta attualità. Il messaggio più forte è per il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che domani si insedierà alla Casa Bianca e che ha già annunciato tra i provvedimenti l’espulsione degli immigrati irregolari. “Questo, se è vero, è una disgrazia perché fa pagare ai poveri disgraziati che non hanno nulla il conto dello squilibrio. Non va. Così non si risolvono le cose“, commenta Papa Francesco.

Papa della speranza

Sui migranti il Pontefice ha un messaggio anche per l’Italia dove “l’età media è di 46 anni. Non fa figli, faccia entrare i migranti“. In primo piano anche la guerra che “sempre, sempre, è una sconfitta” e Francesco è tornato a ringraziare, come aveva già fatto all’Angelus, i mediatori che hanno reso possibile una tregua tra Israele e Hamas. E ribadisce che “l’unica soluzione sono “due popoli due stati”. Parla della sua amicizia con la scrittrice Edith Bruck, sopravvissuta ai campi di concentramento. E dice che, ricordando la Shoah, prova “un sentimento di pietà e di vergogna”, “noi uomini siamo stati capaci di fare quello”. “È stata una vergogna umana e un dolore umano”. Con riferimento alle vicende più interne al Vaticano, sottolinea l’importanza delle donne e annuncia a sorpresa che a marzo nominerà una donna a capo del Governatorato. “La vicegovernatrice diventerà governatrice”, dice riferendosi all’attuale segretario generale suor Raffaella Petrini. Alla Chiesa, che vive il Giubileo (“ma se vieni a Roma e vai alla porta santa come un turista senza un senso religioso non serve a nulla”, avverte), parla anche dei peccati. Premesso che “Dio perdona sempre”, il Papa dice: “A me fa schifo quando nella confessione si cercano quei peccati lì”, riferendosi a quelli della carne che magari vengono considerati più gravi di quelli commessi “dai figli che non vanno a trovare i genitori”.

I ricordi del Papa

A fare da filo conduttore nella conversazione tra il Papa e Fazio è l’autobiografia di Jorge Mario Bergoglio “Spera”, scritta con Carlo Musso per Mondadori. Francesco tiene a ricordare che è uscita anche un’altra autobiografia, “quella con Fabio Marchese Ragona”, ma poi ripercorre l’infanzia tra i pomeriggi passati con i fratelli e la mamma ad ascoltare l’opera alla radio e i film al cinema con Anna Magnani. Tra i ricordi anche le canzoni di Carlo Buti, “quel fascista che è venuto in Argentina”, dice riferendosi all’autore di Faccetta nera. Ribadisce infine l’importanza del senso dell’umorismo: “senza barzellette ti manca qualcosa“.