Germania, Weidel eletta all’unanimità candidata cancelliera dell’Afd

I delegati dell’AfD, riuniti a Riesa, hanno votato all’unanimità Alice Weidel in qualità dicandidata cancelliera alle prossime elezioni presidenziali che si terranno il 23 febbraio.

La candidatura

Il Congresso Federale dell’Alternativa per la Germania (AfD) a Riesa, nello Stato orientale della Sassonia, ha eletto all’unanimità Alice Weidel candidata alla cancelleria in Germania. Le elezioni federali sono previste il prossimo 23 febbraio.

Le dichiarazioni

“Il messaggio dovrà essere chiaro: le frontiere della Germania sono blindate!“. Lo ha detto la leader dell’Afd tedesca Alice Weidel, parlando al congresso di partito a Riesa, in Sassonia.

I dati dei sondaggi

Cresce ancora Afd in Germania, con l’istituto Insa che assegna al partito di estrema destra addirittura il 22%, mentre Cdu e Csu perdono un punto percentuale e si attestano al 30%. I Liberali della Fdp si attestano al 4% e, dunque, sotto la soglia per ottenere parlamentari. Fuori dal parlamento anche la Linke. Per Insa la Spd è ancora la terza forza con il 16%, poi ci sono i Verdi al 14%, mentre il movimento di Sahra Wagenknecht perde un punto ma, a differenza di altri sondaggi, supera la soglia del 5%. Per l’istituto che ha condotto il sondaggio la crescita di Afd è un problema per la Cdu perché conservatori ed estremisti raccolgono oltre il 50% dei voti e questo potrebbe mettere in crisi la scelta di Friedrich Merz, candidato conservatore, di escludere qualsivoglia forma di collaborazione con Afd. La Bild ha definito i dati pubblicati “pericolosi”.

