Milano, caos treni per un guasto alla linea elettrica

A causa di un guasto elettrico sul nodo ferroviario di Milano nella mattinata di oggi, i convogli, hanno subito una serie di ritardi. Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per chi ha rinunciato al viaggio. Attualmente, la circolazione è in graduale ripresa.

La problematica

A partire da stamattina, si sono verificati una serie di ritardi sui convogli ferroviari a causa di un problema tecnico verificatosi alla linea elettrica che ha interessato una parte dei binari di Milano Centrale. I collegamenti da e per Venezia, Bologna e Genova sono stati fortemente rallentati e, per limitare i disagi, alcuni treni hanno effettuato la fermata nelle altre stazioni milanesi o hanno subito limitazioni di percorso.

Il rimborso

Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per chi ha rinunciato al viaggio, a seguito del problema tecnico alla linea elettrica che ha interessato una parte dei binari di Milano Centrale. Le cause – rende noto Trenitalia – sono in corso di accertamento. Potenziata l’assistenza, anche con kit e generi di conforto, e le informazioni a bordo treno e in tutte le stazioni interessate dai ritardi.

Fonte: Ansa