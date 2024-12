Lo studioso Liu Zhiqing è autore della fondamentale opera “Storia dell’evoluzione delle diocesi cattoliche in Cina”. Si tratta di una panoramica completa che ripercorre la vicenda e i passaggi storici attraversati da ogni singola circoscrizione ecclesiastica dalla sua istituzione fino all’anno 1946. Al volume è allegata anche una “Tabella della Storia dell’evoluzione della diocesi cattoliche di Cina”. Il lavoro è frutto di anni di ricerca e studi rigorosi, basati anche sulla consultazione di fonti e documenti conservati negli archivi di congregazioni religiose. E sulle testimonianze dirette di personaggi autorevoli della Chiesa cattolica cinese, come il vescovo Tomaso Zhang Huaixin, che ha guidato la diocesi di Weihui (oggi Anyang), nella provincia di Henan.

La Chiesa in Cina

E’ trascorso un secolo da quando il “Primum Concilium Sinense” si è svolto a Shanghai sotto la guida del delegato pontificio Costantini. Era stata posta la “sinicizzazione” del cattolicesimo in Cina come priorità storica. E in tale prospettiva erano stati presi in considerazione i criteri di conformazione delle circoscrizioni ecclesiastiche in territorio cinese. Il professor Liu Zhiqing cita le parole dello stesso cardinale Costantini, secondo il quale la Chiesa, nel rispetto delle legittime autorità civili, ha la missione di “glorificare il Signore e salvare le anime”. Dunque le linee guida prospettate cento anni fa dal Concilio di Shanghai per il cammino della Chiesa cattolica in Cina sono ancora attuali. Anche riguardo alle questioni aperte relative alla suddivisione delle circoscrizioni ecclesiastiche in territorio cinese. Al centro dell’attenzione resta la richiesta di disporre una nuova suddivisione delle regioni e circoscrizioni ecclesiastiche cinesi. Passando dalle 5 regioni esistenti a 17 circoscrizioni ecclesiastiche, corrispondenti in linea di massima alle suddivisioni delle province civili di allora. Il professor Liu, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, ha recentemente preso parte alla conferenza dedicata al tema “Sviluppo storico e caratteristiche della sinicizzazione delle diocesi cattoliche in Cina”. Un evento organizzato dall’Accademia delle Scienze Sociali di Shanghai e dal Centro per gli Studi sulla Religione e la Cultura.