In una clima di condivisione e comunione, i sacerdoti hanno pregato, meditato insieme su temi biblici, missionari e sul magistero della Chiesa in Cina. I sacerdoti hanno anche potuto condividere le loro esperienze di pastori delle comunità di base. L’intensificarsi di occasioni e iniziative che vedono sacerdoti cinesi condividere il loro cammino spirituale costituisce un altro segno eloquente e evidente di una ritrovata normalità nella vita sia pastorale e spirituale in molte diocesi, dopo l’ordinazione di vescovi nominati secondo le procedure definite dall’Accordo provvisorio in vigore tra Santa Sede e governo cinese. Alcune diocesi della Provincia di Henan, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, rappresentano un modello esemplare di questo ritorno alla ordinarietà della vita pastorale delle comunità cattoliche cinesi.

Operosità caritativa

Secondo informazioni raccolte da Fides, circa cinquanta sacerdoti delle 4 diocesi (Zhengzhou, Anyang, Xinxiang e Zhumadian) della provincia di Henan (con capoluogo Zhengzhou) hanno partecipato per una settimana al ritiro spirituale annuale svoltosi a settembre tra la festa liturgica della Natività di Maria e quella dell’Esaltazione della Santa Croce. Il vescovo Taddeo Wang Yuesheng, nominato dal Papa Francesco in data 16 dicembre 2023 e consacrato il 25 gennaio 2024, insieme a Giuseppe Zhang Yinlin, vescovo della diocesi di Anyang consacrato con mandato pontificio nel 2015, hanno accompagnato insieme tutto il percorso spirituale guidato da don Giovanni Battista Zhang, fondatore dell’organismo di informazione ecclesiale e di operosità caritativa Xinde, nella provincia di Hebei.

Chiesa in Cina

Dopo la ripresa della vita ecclesiale iniziata alla fine degli anni settanta del secolo scorso, la diocesi di Zhengzhou non ha più avuto vescovi, ma solo amministratori diocesani. La consacrazione e l’insediamento di un nuovo vescovo in comunione con il Papa, più di settanta anni dopo l’espulsione del suo predecessore, ha rappresentato un segno oggettivo di ripresa della ordinarietà della vita ecclesiale e della comunità diocesana, favorendo uns fioritura missionaria. In questi mesi, il vescovo Taddeo Wang sta compiendo le visite pastorali nelle parrocchie, Riorganizzando la struttura diocesana con varie commissioni secondo le esigenze pastorali. Il vescovo ha puntato molto sulla comunione e riconciliazione della comunità, sulla spiritualità dei sacerdoti e dei laici. Nel mese di settembre, analoghi ritiri spirituali per sacerdoti e laici, dedicati alla vocazione sacerdotale e all’incontro personale con Gesù, si sono svolti anche nelle diocesi Weinan, Hanzhou (provincia di Shaanxi), e nella diocesi di Pechino.