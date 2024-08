La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati è ilche regola ancor oggi l’approccio degli Stati nei confronti di chi cerca accoglienza a causa di situazioni insostenibili nel. Firmata da 144 Stati contraenti, la Convenzione definisce il termine di “rifugiato” e specifica tanto i diritti dei migranti forzati quanto glida parte degli Stati. Alla vigilia dell’anniversario delle quattro Convenzioni di Ginevra, Papa Francesco è tornato a sottolineare quanto, ancora oggi, sia fondamentale proteggere earmati, in modo particolare i civili inermi. Nel 1949 a Ginevra furono adottate quattro Convenzioni per regolamentare la condotta di guerra, revisionando i precedenti. Le quattro Convenzioni di Ginevra impegnano gli Stati contraenti ad assicurare una protezione adeguata ai civili coinvolti nei conflitti e a riservare un determinato trattamento minimo aie ai feriti delle forze armate. Le Convenzioni furono ratificate da 61 Stati che favorirono la successiva ratifica da parte di altre nazioni. L’estendersi dei conflitti e ilportarono poi all’integrazione delle quattro Convenzioni mediante protocolli aggiuntivi, adottati negli anni successivi.

Ginevra e il Papa

“Le Convenzioni di Ginevra impongono limiti all’uso della forza e sono volti alla protezione di civili e prigionieri in tempo di guerra”, ha detto il Pontefice al termine dell’Angelus domenicale in piazza San Pietro. Un accorato appello sulle condizioni in cui sono costrette a vivere le popolazioni dei Paesi martoriati dalla guerra. Affinché gli Stati siano “sempre più consapevoli della necessità imprescindibile di tutelare la vita e la dignità delle vittime dei conflitti armati”. Il Papa sottolinea l’importanza di tali strumenti giuridici internazionali e invita a rispettarli. “Tutti sono tenuti a osservare i limiti imposti dal diritto internazionale umanitario, proteggendo le popolazioni inermi e le strutture civili, specialmente ospedali, scuole, luoghi di culto, campi-profughi”, esorta Francesco. Evidenziando “che la guerra e il terrorismo sono sempre una grave perdita per l’intera umanità. Sono la grande sconfitta umana”.