E’ stato nominato il nuovo direttore nazionale della Pontificie Opere Missionarie (Pom) di Terra Santa. E’ padre Koubrianos Hanna Koubrianos dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi e rimarrà in carica per i prossimi cinque anni.

Gerusalemme, padre Koubrianos è il nuovo direttore delle Pom

Nuovo direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie (Pom) di Terra Santa. Per i prossimi cinque anni sarà padre Koubrianos Hanna Koubrianos dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi. Lo ha nominato il card. Luis Antonio G. Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione (Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari), lo scorso 25 ottobre 2024. Lo riferisce l’agenzia Fides.

Chi è padre Koubrianos Hanna Koubrianos

Il neo direttore ha 44 anni di età, 13 di ordinazione, ha studiato a Roma presso il “Teresianum” dove ha ottenuto la licenza di teologia (2002-2007), mentre si trovava a Roma ha anche svolto il ruolo di assistente spirituale per un gruppo scout (2004-2007). Ha un diploma di sostegno spirituale ottenuto presso l’Università “Saint Joseph” di Beirut, in Libano e ha ottenuto un master in amministrazione dell’Educazione presso l’Università “Saint Esprit” di Kaslik in Libano (2009-2012). Direttore scolastico presso Al Carmelia, in Libano (2010-2020), è stato insegnante di Arte alla “Carmel School” di Haifa (2020-21). Dal 2022 è parroco della parrocchia “S Giuseppe” ad Haifa-Israele.

Fonte Agensir