Rutte: “Il percorso di adesione dell’Ucraina alla Nato è irreversibile”

Mark Rutte, segretario generale dell’Alleanza Atlantica, partecipando a una conferenza stampa in Lettonia, ha ribadito che, l’adesione alla Nato dell’Ucraina, è un percorso irreversibile.

La dichiarazione

Sull’Ucraina “abbiamo chiarito che il loro futuro sarà nella Nato. C’è una decisione, che abbiamo ripetuto di nuovo al vertice Nato a Washington, di un percorso irreversibile verso l’adesione alla Nato per l’Ucraina e stiamo costruendo il ponte con la promessa di 40 miliardi di dollari“. Lo ha detto il segretario generale dell’Alleanza Mark Rutte nella conferenza stampa in Lettonia, interpellato sulle ipotesi di stampa che ipotizzano un piano di pace per Kiev con la rinuncia all’adesione Nato.

Fonte: Ansa