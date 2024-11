A Ponce lo spirito missionario viene condiviso dai 12mila partecipanti al VI Congresso Americano Missionario (CAM6). Il cardinale Baltazar Enrique Porras Cardozo, arcivescovo emerito di Caracas è il legato pontificio al meeting che fino a domani riunisce i missionari provenienti dal continente americano e da tutte le diocesi di Porto Rico. La settimana missionaria si è articolata lungo un fitto calendario di relazioni, testimonianze, momenti di condivisione ed esperienze missionarie. E’ il culmine di un cammino iniziato nel 2018 con un percorso a tappe di riflessione missiologica per incoraggiare la missione nel continente e nel mondo. Lo strumento base da cui si parte è il frutto del lavoro di ascolto, riflessione e discernimento in chiave missiologica sinodale avvenuto principalmente in tre organismi ecclesiastici. Cioè la Chiesa di Porto Rico, le Direzioni Nazionali delle Pontificie Opere Missionarie statunitensi e le Pontificie Opere Missionarie a Roma. Tre, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, gli assi tematici di lavoro ed approfondimento: “Con la forza dello Spirito”, “Testimoni di Cristo”, “Fino agli estremi confini del mondo”.

Spirito delle missioni

“Per la prima volta in 47 anni di CAM si tiene un Congresso Missionario Americano nei Caraibi, questo è un fatto storico per Porto Rico – spiega il coordinatore generale del CAM6, Padre José Orlando Camacho Torres, CSSp – Questi congressi iniziarono in Messico nel 1977, si svolgono ogni 6 anni e l’ultimo ha avuto luogo nel 2018 in Bolivia”. Il tema è “Evangelizzatori con lo Spirito, fino ai confini della terra”; il logo è composto dalla “fiaccola della fede”, il fuoco dello Spirito Santo, come protagonista della missione; dal globo della terra, che si riferisce al compito missionario “ad gentes”, dall’immagine della Vergine Maria “Stella dell’Evangelizzazione”, sotto l’invocazione di Nostra Signora di Guadalupe, patrona dell’America ed infine la croce del sacrificio di salvezza in Gesù Cristo che abbraccia tutti i popoli. La cerimonia di inaugurazione è stata trasmessa in diretta in spagnolo, inglese, francese e portoghese sui canali social ufficiali. Sempre sulle reti sociali sono stati trasmessi e resi disponibili in varie lingue i momenti più significativi delle giornate del CAM6.