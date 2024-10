Zelensky: “Truppe nordcoreane schierate da domenica”

In una dichiarazione rilasciata su una famosa piattaforma social, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che, in base alle informazioni raccolte dall’intelligence, le truppe di Pyongyang, saranno schierate in combattimento a partire da domenica. Seul, inoltre, nelle scorse ore, ha denunciato che tremila militari di Pyongyang sono già in Russia, con la previsione di diecimila entro dicembre.

La dichiarazione

“Secondo le informazioni dell’intelligence, la Russia schiererà le truppe della Corea del Nord in combattimento già domenica”. Lo afferma su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky il quale ha anche chiesto una “pressione concreta” da parte dell’Occidente su Mosca e Pyongyang.

Fonte: Ansa