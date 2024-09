Von der Leyen: Fitto vice presidente esecutivo della Commissione europea

Raffaele Fitto sarà vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme nella nuova Commissione europea. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen annunciando i sei nomi delle vicepresidenze esecutive. “L’Italia è un Paese molto importante e ciò si deve riflettere anche nella scelta”, ha commentato Von der Leyen. Immediate le congratulazioni a Fitto di Meloni e Tajani: “L’Italia torna finalmente protagonista in Europa” ha commentato la premier. “La nomina di Fitto conferma la credibilità dell’Italia in Europa” ha rimarcato Tajani.

Nuova Commissione, sei vicepresidenze esecutive con Fitto

La nuova Commissione europea di Ursula von der Leyen sarà composta da undici donne, pari al 40% dell’intera squadra. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Strasburgo. Le proposte iniziali dei Paesi membri prevedevano una quota di donne pari al 22%. “Era del tutto inaccettabile”, ha sottolineato von der Leyen, riconoscendo che, nonostante i progressi, c’è “ancora molto lavoro da fare. Sono sei le vicepresidenze esecutive proposte da Ursula von der Leyen per la nuova Commissione. I sei ruoli apicali spetteranno alla spagnola Teresa Ribera, alla finlandese Henna Virkkunen, al francese Stéphane Séjourné, alla estone Kaja Kallas, alla romena Roxana Minzatu e all’italiano Raffale Fitto.

Von der Leyen: “A Fitto la delega alla Coesione e Riforme: L’Italia è paese molto importante”

Raffaele Fitto sarà vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa. “Raffaele Fitto sarà responsabile per la politica di coesione, lo sviluppo regionale e le città. Porterà la sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di crescita. L’Italia è un Paese molto importante e ciò si deve riflettere anche nella scelta. Il Pe ha 14 vicepresidenti, due sono di Ecr. Ne ho tratto le conseguenze per la composizione della Commissione”, ha aggiunto von der Leyen che, sulle reazioni degli altri gruppi ha replicato: “Dovete chiedere a loro”.

Meloni: “Con vicepresidenza Italia torna protagonista in Ue”

“Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito UE. L’Italia torna finalmente protagonista in Europa”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social. “In bocca al lupo Raffaele – aggiunge -, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell’interesse dell’Europa e dell’Italia”.

Tajani: “Nomina Fitto conferma credibilità e ruolo Italia”

“La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della commissione Ue è un’ottima notizia che conferma la credibilità e il ruolo di peso che l’Italia svolge e continuerà a svolgere in Europa! Un successo del governo. Congratulazioni Raffaele!”. Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

