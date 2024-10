Ucraina, Zelensky inizia il viaggio diplomatico nelle capitali europee

Il presidente ucraino, nella mattinata di oggi, è giunto a Londra dove ha avuto un bilaterale con il premier Keir Starmer. Nel pomeriggio poi, si recherà a Parigi e, in seguito, è atteso a Roma, dove vedrà sia Giorgia Meloni che Papa Francesco.

Il viaggio

Volodymyr Zelensky è giunto stamane a Londra ed è stato ricevuto dal premier Keir Starmer a Downing Street. Si tratta della prima di quattro tappe nei principali Paesi dell’Europa occidentale – dopo un passaggio ieri a Dubrovnik, in Croazia, per un vertice con i leader balcanici – nell’ambito di un tour che mira a ottenere nuove garanzie sul sostegno a Kiev in una fase difficile della guerra con la Russia. Nel pomeriggio il presidente ucraino sarà a Parigi, poi è atteso a Roma (sia da Giorgia Meloni, sia da Papa Francesco) e a Berlino. Starmer più tardi vedrà invece il nuovo segretario generale della Nato, Mark Rutte.

Fonte: Ansa