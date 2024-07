Trump: “Ho parlato con Zelensky, metterò fine alla guerra in Ucraina”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 878. Donald Trump intanto ha detto di aver parlato con Zelensky e assicura che “metterà fine alla guerra”. Il presidente ucraino ha fatto sapere che almeno tre persone, tra cui un bambino, sono morte in un attacco missilistico russo su un parco giochi a Mykolaiv, nel sud del Paese. La nazionalista Iryna Farion è morta ieri sera in ospedale dopo essere stata vittima di un attentato a Leopoli.

Trump, ho parlato con Zelensky, metterò fine alla guerra

“Ho avuto una conversazione molto buona con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky: come prossimo presidente porterò la pace nel mondo e metterò fine alla guerra che è costata molte vite umane e che ha devastato molto famiglie innocenti”. Lo ha detto Donald Trump su Truth. “Con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky abbiamo avuto una buona conversazione telefonica. Si è congratulato con me per la convention repubblicana e per essere diventato il candidato democratico. Ha condannato l’odioso tentato assassinio di sabato scorso”, ha detto Trump. “Ho apprezzato che il presidente Zelensky mi abbia cercato perché, come prossimo presidente degli Stati Uniti, porterò la pace nel mondo e metterò fine alla guerra che è costata molte vite umane e ha devastato molte famiglie innocenti. Tutte e due le parti si uniranno e negozieranno un accordo che metta fine alla violenza e spiani la strada alla prosperità”.

Zelensky: “Tre morti in raid su Mykolaiv, anche un bambino”

Almeno tre persone, tra cui un bambino, sono morte e altre cinque sono rimaste feriti in un attacco missilistico russo su un parco giochi a Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram postando le foto di un edificio colpito. “La Russia dimostra ogni giorno con il suo terrore che la pressione su di essa non è sufficiente. Questa distruzione della vita deve essere fermata. Sono necessarie nuove soluzioni per sostenere la nostra difesa. La Russia deve sentire il potere del mondo”.

Uccisa a Leopoli Iryna Farion, linguista ed ex parlamentare nazionalista ucraina

Iryna Farion, linguista ed ex deputata nazionalista del Parlamento ucraino, nota per le sue accese campagne in difesa della lingua ucraina, è morta ieri sera in ospedale dopo essere stata vittima di un attentato a Leopoli. Lo ha reso noto su Telegram il sindaco della città, Andriy Sadovy.

Fonte: Ansa