Bruxelles: Borrell propone una cellula di coordinamento militare a Kiev

Prosegue la guerra tra Ucraina e Russia. L’alto rappresentante Ue Josep Borrell ha aperto l’informale difesa a Bruxelles. I rappresentanti parleranno della possibilità di aprire una cellula a Kiev per aumentare il nostro coordinamento con le forze armate ucraine. Intanto, le forze russe hanno attaccato l’Ucraina con un missile balistico e 18 droni kamikaze lanciati dalla Crimea.

Borrell, pensiamo a cellula di coordinamento militare a Kiev

“Oggi parleremo principalmente del nostro sostegno militare all’Ucraina e in particolare di come aumentare le nostre operazioni di addestramento, che sono state di grandissimo successo, il più grande dell’Ue in questo campo, e discuteremo la possibilità di aprire una cellula a Kiev per aumentare il nostro coordinamento con le forze armate ucraine”. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Josep Borrell aprendo l’informale difesa a Bruxelles, sottolineando che non c’è il necessario consenso tra i 27 per inviare gli istruttori europei in Ucraina.

Borrell, dobbiamo reagire alle richieste militari di Kiev

“Io credo che sia ridicolo dire che se si permettono di colpire obiettivi militari in Russia allora vuol dire essere in guerra contro Mosca, come dicono alcuni Stati membri: noi non siamo in guerra con la Russia e l’Ucraina ha il diritto di difendersi in linea con il diritto internazionale”. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Josep Borrell aprendo l’informale difesa a Bruxelles. “Ieri Dmytro Kuleba ci ha dato dati precisi, dobbiamo reagire”.

Kiev, nella notte abbattuti 12 droni russi su 18

Le forze russe hanno attaccato l’Ucraina la notte scorsa con un missile balistico Iskander-M e 18 droni kamikaze, 12 dei quali sono stati abbattuti mentre quattro non hanno raggiunto gli obiettivi: lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare ucraina. Il missile balistico è stato lanciato dalla Crimea occupata, mentre i droni provenivano dalla zona di Primorsko-Akhtarsk nella regione di Krasnodar e dalla regione di Kursk, in Russia. I droni distrutti sono stati intercettati nelle regioni ucraine di Vinnytsia, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kherson e Sumy.

Fonte: Ansa