Biden prossimo al ritiro dalla corsa alla Casa Bianca

Joe Biden sembra sia vicino al ritiro dalla corsa alla presidenza Usa. L’annuncio è atteso questo weekend, dopo la conclusione della convention repubblicana che – senza sorprese – ha confermato la nomination a Donald Trump, in forte crescita nei sondaggi dopo l’attentato che l’ha ferito all’orecchio. Al momento, Biden è in isolamento nella sua casa di Rehoboth perché positivo al Covid.

Nyt: “Sta accettando l’idea di lasciare la corsa”

Persone vicine a Biden hanno riferito al New York Times che il presidente “sta accettando la possibilità di dover lasciare la corsa”. Una di queste persone ha riferito che “la realtàa sta prendendo il sopravvento” e che non sarebbe una sorpresa se Biden facesse presto un annuncio sul ritiro. Tutte le persone che hanno parlato con il New York Times hanno descritto la situazione come “estremamente delicata”.

Nbc: “Lo staff di Biden si prepara, siamo vicini alla fine”

“Siamo vicini alla fine”. Così una fonte dell’entourage politico di Biden descrive con Nbc la situazione fra le richieste pressanti al presidente per lasciare e le donazioni in calo. Fra lo staff di Biden c’è la “palpabile sensazione” che le cose siano cambiate e anche alcuni dei più agguerriti sostenitori del presidente ritengono ormai che il presidente possa farsi da parte. C’è una rassegnazione a prepararsi a quella che solo tre settimane fa sembrava un’ipotesi impensabile: il possibile ritiro di Biden.

Pelosi: “Biden potrebbe convincersi presto a lasciare”

La stessa Nancy Pelosi ha detto ai democratici della Camera di essere convinta che Biden “potrebbe convincersi presto a lasciare”. Lo rivela il Wahsington Post.

Ft: “Per mega donatori dem Biden vicino al ritiro”

Anche i mega donatori democratici sono convinti che Biden sia vicino ad abbandonare la corsa per la Casa Bianca, dopo averlo minacciato di interrompere i finanziamenti per la sua campagna. Lo scrive il Financial Times, riferendo che i grandi donatori miliardari di Wall Street e Hollywood negli ultimi tre giorni hanno esercitato nuove pressioni sui leader del partito democratico esortandoli a convincere Biden ad abbandonare.

Anche Obama “scarica” Biden

Per Barack Obama “la strada verso la vittoria si è ristretta in maniera significativa”. Lo hanno riferito fonti anonime al Washington Post, aggiungendo che l’ex presidente avrebbe discusso privatamente le “sfide” alla corsa per la rielezione di Biden con diverse figure di spicco all’interno del partito democratico, inclusa l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi. Secondo Obama, “Biden dovrebbe seriamente riconsiderare la sua candidatura”. Il portavoce dell’ex presidente non ha voluto commentare.

Cbs: dopo l’attacco Trump ha aumentato il suo vantaggio

Intanto, dopo l’attacco di Milwaukee, Donald Trump ha aumentato il suo vantaggio su Joe Biden. Lo rivela un nuovo sondaggio di CBS News/YouGov, secondo il quale il tycoon ha il 52% delle preferenze contro il 47%. Cambia poco nel caso di un confronto contro la vicepresidente Kamala Harris, al 48%, contro il 51% dell’ex presidente.

Fonte: Ansa