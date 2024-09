Dopo la strage in una scuola ad Atlanta, in Georgia, commessa da un 14enne a cui il padre aveva regalato il fucile poi usato per uccidere 4 persone, il presidente Usa Joe Biden suggerisce che che i genitori che lasciano incustodite le armi utilizzate dai loro figli nelle sparatorie debbano essere considerati responsabili.

Sparatorie, per Biden genitori responsabili di armi incustodite

All’indomani della sparatoria in una scuola in Georgia da parte di un alunno 14/enne, Joe Biden suggerisce che debbano essere ritenuti responsabili anche i genitori che lasciano incustodite le armi usate dai loro figli nelle sparatorie. “Ci sono troppe persone – ha detto il presidente in Wisconsin – che possono accedere ad armi e che non dovrebbero poterlo fare. Chiediamo che le armi da fuoco siano tenute in un posto sicuro. Io so che la mia è sotto chiave. Come si può avere un fucile d’assalto, un’arma in casa, non chiusa a chiave e sapere che tuo figlio sa dove si trova? Bisogna ritenere i genitori responsabili se lasciano che i loro figli abbiano accesso a queste armi”.

