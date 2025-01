Per generazioni di studenti è stata l’Enciclopedia per antonomasia. Prima della rivoluzione digitale era solo da quelle pagine che si potevano attingere nozioni meticolosamente catalogate e divulgate con filologica cura. L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani nasce con la missione di compilare, aggiornare, pubblicare e diffondere l’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Treccani celebra 100 anni di sapere: fondata nel 1925 grazie all’iniziativa di Giovanni Treccani degli Alfieri e Giovanni Gentile. La Fondazione Treccani Cultura è un ente del terzo settore che realizza progetti e iniziative per promuovere la diffusione della conoscenza e favorire la crescita culturale del Paese. È obiettivo di Treccani Cultura stabilire un collegamento tra la cittadinanza, le associazioni, il mondo culturale, scientifico, imprenditoriale e l’istituto della Enciclopedia Italiana. Un lavoro infaticabile di interconnessione dei campi più disparati dell’eccellenza italiana, che ha accompagnato la storia del nostro Paese, divenendo testimonianza della sua identità culturale.

Enciclopedia oggi

Con un occhio sempre rivolto al presente. Il 2024 è stato un anno segnato da conflitti devastanti, in particolare le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, che hanno continuato a seminare dolore e sofferenza in un contesto internazionale sempre più instabile. Nonostante tutto, il mondo ha cercato di andare avanti, sperando, seppur invano, in una pace che sembrava sfuggire di giorno in giorno. In questo scenario di tensione, l’elezione di Donald Trump a 47° presidente degli Stati Uniti ha rappresentato un momento di svolta significativo. Con ripercussioni che si prefigurano per il futuro. L’ombra della sua leadership si fa sentire anche nel rapporto con personaggi influenti come Elon Musk, che ha sostenuto la sua campagna elettorale e che ora riveste un ruolo importante nel nuovo assetto politico. In questo contesto, “Il libro dell’anno” giunge alla sua 25ª edizione, proponendo un racconto giornaliero degli eventi che hanno segnato il 2024. Con 90 approfondimenti affidati alle penne di 80 tra i più prestigiosi giornalisti e esperti italiani in vari ambiti – dalla letteratura alla scienza, dall’economia al diritto – il volume offre una panoramica completa delle dinamiche politiche, sociali e culturali di un anno che, pur segnato dalla tragedia, ha anche visto il continuo dibattito su come affrontare la crisi globale.