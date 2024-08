San Nicolò, approvati gli interventi di riparazione e miglioramento sismico

“Un plauso al Commissario e alla struttura per l’attenzione rivolta verso tutte le chiese e verso S. Nicolò, un luogo di culto speciale perché è il cuore pulsante di grande parte della città – spiega il parroco Don Aldo Bonaiuto – Da parte nostra c’è tanta gratitudine”.

La Conferenza dei servizi ha approvato il progetto per gli interventi di riparazione danni e miglioramento sismico della Chiesa di San Nicolò a Fabriano, edificio risalente al XII secolo che nel 1279 fu integralmente ricostruito a seguito di un terremoto. Nel 1741 un evento sismico determinò il crollo del campanile, che venne demolito e successivamente ricostruito.

Durante il sisma del 2016 l’immobile ha subito diffusi danni, tra i quali lesioni da martellamento nella parte destra della facciata, dovute dal campanile, lesione e distacco di significative porzioni di stucchi ed intonaci dipinti, ma anche un principio di ribaltamento dell’abside. Il progetto, per un totale di 635 mila euro, prevede la realizzazione di interventi definitivi di consolidamento murario e si prevede, inoltre, il ripristino di una parte degli impianti ed il restauro dei pregevoli apparati decorativi dell’edificio ecclesiale, interessati dal danno sismico, interventi di cuci-scuci ed iniezioni su muratura in corrispondenza della porzione sommitale dell’abside, comprensiva della porzione su cui si svilupperà il nuovo cordolo metallico.

“Ringrazio il Presidente della Regione Acquaroli, il direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione Marche Marco Trovarelli, l’Arcivescovo Francesco Massara e il Sindaco Daniela Ghergo per la costante e fattiva collaborazione – sottolinea il Commissario Straordinario Sisma 2016 Guido Castelli – Prosegue senza sosta il recupero delle nostre chiese, elementi fondamentali per la rinascita di tutto il tessuto sociale dei nostri territori. La sinergia tra istituzioni è fondamentale, dobbiamo continuare su questa strada. Fabriano è percorsa dal Cammino dei Cappuccini, un investimento che stiamo facendo per valorizzare quel turismo lento che è fondamentale per lo sviluppo di tutta l’area”.

“San Nicolò è una delle chiese più belle di Fabriano che da molto tempo attendeva un intervento di restauro. Ringrazio la Struttura Commissariale per aver consentito di far partire il progetto dei lavori in una delle chiese più belle della città” ha dichiarato l’Arcivescovo Francesco Massara.