Festività natalizie: le previsioni sui consumi delle famiglie italiane

Sul fronte dei consumi delle famiglie italiane, purtroppo, le festività natalizie che ci apprestiamo a vivere, non avranno un risvolto positivo. I motivi alla base di tutto ciò sono molteplici: gli stipendi sono al palo, le pensioni vengono bistrattate e, di conseguenza, il potere d’acquisto diminuisce o, nel migliore dei casi, non cresce. Questo si traduce in una minore propensione alla spesa e, quando lo fanno, acquistano regali basati sul principio dell’utilità nella vita quotidiana. In base alle ultime statistiche, ad esempio, si tende a regalare prodotti alimentari o capi di abbigliamento per l’inverno in corso.

Alla luce di quanto detto nonché in base ai dati raccolti dall’ufficio studi e dai dialoghi con i cittadini nei mercati, ho appreso che, sul versante delle spese, il Natale che ci attende, non sarà florido anche in confronto a quello dello scorso anno il quale, purtroppo, già non brillava e faceva intravedere dei segni di crisi. Inoltre, occorre aggiungere che, per quanto riguarda i flussi turistici in entrata e in uscita dal nostro Paese, gli stranieri si recheranno in Italia ma, al contrario, i cittadini italiani, saranno costretti a viaggiare meno o a ridurre i giorni di vacanza.

Gli attuali dati macroeconomici, ci stanno mostrando una situazione negativa. La produzione industriale, secondo quanto ci dicono gli ultimi dati Istat, è scesa del 4%. Da ciò ne consegue che, l’offerta si riduce a causa della diminuzione delle disponibilità del mercato, le cui conseguenze si riverberano sul potere d’acquisto delle famiglie. Auspico però che, il Santo Natale che ci apprestiamo a trascorrere, posso essere vissuto all’insegna dell’amicizia e del voler bene al nostro prossimo, come ci insegnano i valori cristiani. Mi auguro che, questi ultimi, possano essere donati a tutti coloro che ci circondano, con l’obiettivo di renderci migliori.