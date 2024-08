Diritti e tutela dei viaggiatori: cosa bisogna sapere

Il rispetto dei diritti dei viaggiatori è un aspetto fondamentale che deve essere sempre garantito. Quando, ad esempio, un volo aereo viene annullato, i passeggeri, devono essere messi su un altro aereo della stessa compagnia oppure, in caso di necessità, anche di altri vettori. Questi aspetti, oltre a tutte le assistenze e il supporto che deve essere dato ai cittadini che rimangono a terra, rappresentano un diritto inalienabile. Ciò premesso però, l’autority italiana e quella europea non dovrebbero dare l’autorizzazione a volare a quelle compagnie aere che non operano correttamente.

È però importante che, in caso di disservizi in quest’ambito, al rientro a casa, tutti i cittadini che li hanno subiti facciano subito una protesta formale attraverso le associazioni dei consumatori preposte o un loro avvocato di fiducia. È fondamentale intraprendere un percorso al fine di avere tutti i rimborsi dovuti. Deve essere riconosciuto loro il tempo che hanno perso, le eventuali spese ulteriori che hanno sostenuto e lo stress che hanno subito a seguito della cancellazione di voli aerei. Noi siamo pronti ad agire con l’obiettivo di tutelare i cittadini che hanno subito questi disservizi.