Mazzon (Apg23): “Quali strade per l’inclusione del popolo rom in Italia”

Cosa fate attualmente per i rom?

“La nostra mission è quella di rendere il popolo rom protagonista della propria inclusione. Lo facciamo a due livelli: attraverso la rimozione delle cause che generano emarginazione e collaborando con persone Rom, offrendo una formazione specifica. Questa è una grande novità perché molti dei consulenti e collaboratori esterni che ci aiutano nei percorsi formativi che organizziamo ogni anno sono rom. Questi percorsi sono aperti a volontari, insegnanti, assistenti sociali, educatori… Il target sono coloro che vogliono comprendere meglio la cultura rom. Ogni percorso formativo vede la partecipazione di 30-40 persone. Abbiamo iniziato raccontando la storia e la cultura rom. Negli ultimi anni, ci siamo concentrati su aspetti educativi, genitorialità, rapporto con la sanità e la salute, ecc. Il fatto che il 90% dei formatori siano rom rappresenta già di per sé un percorso formativo, perché i partecipanti vedono dei rom laureati, che abbattano gli stereotipi degli ‘zingari’ vestiti di stracci che vivono nei campi e chiedono le elemosina. Invece, la maggior parte sono persone perfettamente integrate, qualificate, come docenti universitari, educatori, avvocati. Ma pochi lo sanno. Vederli davanti cambia la percezione e abbatte il pregiudizio”.

Eppure esistono anche rom che chiedono l’elemosina in strada…

“Sì, sui 180mila rom che vivono in Italia, circa 40mila vivono ancora nei campi rom, in stato di emarginazione, nonostante il numero dei campi sia in costante diminuzione a causa delle nuove disposizioni europee e italiane, che portano al loro smantellamento. Ma questo crea un serio problema di integrazione abitativa”.

Dove vanno ad abitare i rom usciti dai campi?

“Purtroppo non c’è una linea univoca di intervento per quanto riguarda l’integrazione abitativa. Nei comuni più virtuosi, sono stati inseriti in case di edilizia popolare, un lavoro che richiede anni. Io, ad esempio, ha una casa di accoglienza per nuclei familiari rom a Savigliano, in provincia di Cuneo. Qui, il 70-75% dei percorsi di integrazione ha successo. purtroppo, come in tutte le cose, ci sono sempre persone che non riescono a farcela per vari motivi, ma i risultati generali sono confortanti. Le persone hanno trovato un lavoro regolare e ora vivono una situazione stabile fuori dall’indigenza”.

Cosa è avvenuto nei comuni meno virtuosi?

“I rom sono stati scacciati dai campi e abbandonati al loro destino. Questo ha peggiorato di molto la loro situazione rispetto alla permanenza nel campo”.

Perché?

“Perché nei campi c’era almeno un po’ di supervisione ed era possibile intervenire con aiuti ed interventi educativi mirati. Ora sono allo sbando”.

Quali sono le difficoltà maggiori per queste persone a entrare nella società?

“Ci sono due difficoltà principali a seconda della condizione di partenza. Nel caso migliore, un rom con documenti in regola, al momento in cui si conosce la sua etnia tutte le porte si chiudono. Lo sperimento con i miei nuclei, soprattutto le donne che mando a lavorare. Così noi cerchiamo sempre di ‘de-etnicizzarle’ evitando di rivelare la loro etnia. Per esempio, si dice: ‘Sono nato in Italia, i miei genitori sono serbi’ evitando la parola rom. Questo perché altrimenti nessuno le assumerebbe. Ho persone che lavorano in fabbrica, hanno scontato pene in carcere, ma ora lavorano onestamente ma non hanno rivelato di essere rom altrimenti verrebbero emarginate”.

Qual è la seconda difficoltà?

“L’altra difficoltà è per chi non è riuscito a regolarizzarsi. Un esempio è un bambino non registrato alla nascita per paura dei servizi sociali. A un certo punto, vuole regolarizzarsi, studiare e lavorare, ma non può più farlo se ha superato i 23 anni. In alcuni Paesi, ad esempio, dopo i 23 anni non è più possibile regolarizzarsi. I costi per questi iter sono molto elevati, e senza possibilità economiche, queste persone restano condannate all’emarginazione. La rimozione delle cause passa quindi attraverso la regolarizzazione e l’accesso al lavoro e alla casa”.

Il pregiudizio verso i rom in Italia è molto radicato?

“Sì. Secondo diversi report, gli italiani risultano essere tra i più razzisti d’Europa nei confronti dei rom. La Comunità Papa Giovanni XXIII cerca di abbattere il pregiudizio attraverso la conoscenza. I nostri corsi mostrano che i rom non sono solo quelli delle baracche, ma anche docenti universitari, educatori, avvocati. Il degrado non è sinonimo di cultura Rom che invece si fonda su valori come l’onore, la purezza, il rispetto per gli anziani che hanno il compito di vigilare sulla comunità”.

Come don Oreste Benzi ha ispirato la tua opera?

“Don Oreste diceva: ‘Conoscersi per capirsi e capirsi per vivere insieme’. Questo è ciò che cerchiamo di fare con i corsi di formazione e la testimonianza di vita. C’è ancora speranza per il futuro, ma c’è tanto lavoro da fare da entrambe le parti. Anche i rom possono avere dei pregiudizi nei nostri confronti. Quindi, dobbiamo camminare insieme per una vera e piena inclusione nella società”.