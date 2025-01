Papa Francesco: “Quando vi prendete cura dei bisognosi servite il Signore”

Nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza i Membri dell’Arciconfraternita dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta, di Catanzaro.

Le parole del Santo Padre

“Adorare, servire, camminare: tre verbi che illuminano la vostra missione”. Così Papa Francesco si è rivolto ai membri dell’Arciconfraternita dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta, ricevuti in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano. “Adorare il Santissimo Sacramento sia la forza che rinnova costantemente il vostro antico sodalizio”, ha affermato il Pontefice, invitandoli a coltivare la preghiera “personale e comunitaria”.

Il servizio agli infermi

Parlando del servizio ai poveri e agli infermi, ha sottolineato: “Ogni volta che vi prendete cura dei piccoli e dei bisognosi, servite il Signore”. Il Santo Padre ha inoltre evidenziato il legame tra adorazione e servizio: “Cristo è venuto per servire, e voi, come tralci uniti alla Vite, prolungate la sua carità”.

Camminare nella fede

Sul camminare nella fede, ha aggiunto: “Gesù, la Via, ci chiama a seguirlo con perseveranza”. Infine, il Papa ha ringraziato l’Arciconfraternita per il dono del cero pasquale alla Basilica Lateranense e per il sostegno alla carità del Papa.