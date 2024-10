Mons. Kikuchi creato Cardinale, l’attenzione della Chiesa alle periferie

Mons. Tarcisio Isao Kikuchi, attuale Arcivescovo di Tokyo, è stato creato Cardinale da Papa Francesco. Egli è stato ordinato sacerdote nel marzo 1986 ed è stato nominato Vescovo nel 2004.

La biografia

Mons. Tarcisio Isao Kikuchi, attuale Arcivescovo di Tokyo, è nato il 1° novembre 1958 nella prefettura di Iwate, diocesi di Sendai. Ha studiato in Giappone. Ha fatto la professione perpetua nella Congregazione dei Missionari Verbiti nel marzo 1985 ed è stato ordinato sacerdote nel marzo 1986. Ha completato gli studi presso lo “Spiritual Institute of Sacred Heart” a Melbourne (Australia).

Gli incarichi

È stato: 1986-1992: Missionario nelle diocesi di Accra e di Koforidua, in Ghana; 1993-1994: Formatore e viceprefetto dei postulanti dei Verbiti in Giappone, e direttore per le vocazioni dell’Istituto; 1994-1999: Consigliere provinciale dei Verbiti. Dal 1994: Insegnante presso l’Università Nanzan, membro di “International Aid Committee” della Conferenza Episcopale del Giappone. Dal 1996 è Coordinatore dell’Ufficio “Giustizia e Pace” nella zona dell’Asia e del Pacifico dei Verbiti. Dal 1998: Membro della Caritas Japan e rappresentante dei Vescovi giapponesi per varie conferenze e riunioni internazionali. Dal 1999: Superiore Provinciale dei Verbiti in Giappone (secondo mandato dal 2002). Direttore esecutivo di Caritas Japan. Membro del comitato per la formazione permanente del clero della diocesi di Nagoya. Prima dell’insediamento come arcivescovo di Tokyo nel 2017, ha servito come vescovo di Niigata dal 2004, quando è stato nominato per la prima volta come vescovo.

Fonte: Vatican News