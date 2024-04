G7, avviso all’Iran: “Obiettivo stabilità ma pronti alle contromisure”

I leader del G7 prendono posizione nei confronti dell’Iran, reo di aver attaccato Israele la notte scorsa. Al termine del vertice, convocato d’urgenza dalla presidenza italiana, i Paesi diffidano Teheran dal prendere nuove iniziative in tal senso, spiegando che, nonostante l’obiettivo sia quello della stabilità in Medio Oriente, saranno pronti a prendere misure ulteriori per tutelare la sicurezza internazionale.

Attacco Iran, la posizione del G7

“Continueremo a lavorare per stabilizzare la situazione ed evitare un’ulteriore escalation. In questo spirito, chiediamo che l’Iran e i suoi alleati cessino i loro attacchi, e siamo pronti ad adottare ulteriori misure ora e in risposta a ulteriori iniziative destabilizzanti”. Lo affermano i leader del G7 nella dichiarazione al termine della riunione in videoconferenza convocata dalla presidenza italiana.

Passi verso la destabilizzazione

“Con le sue azioni, l’Iran ha compiuto ulteriori passi verso la destabilizzazione della regione e rischia di provocare un’escalation regionale incontrollabile. Questo deve essere evitato”. Lo affermano i leader del G7 nella dichiarazione al termine della riunione in videoconferenza convocata dalla presidenza italiana, esprimendo la condanna “in modo inequivocabile e nei termini più forti l’attacco diretto e senza precedenti dell’Iran contro Israele. L’Iran ha lanciato centinaia di droni e missili verso Israele. Israele, con l’aiuto dei suoi partner, ha sconfitto l’attacco”. “Esprimiamo la nostra piena solidarietà e sostegno a Israele e al suo popolo e – aggiungono – riaffermiamo il nostro impegno per la sua sicurezza”.

“Evitare l’escalation”

Per “evitare un’ulteriore escalation” in Medio Oriente, i leader del G7 “hanno rivolto un appello per porre fine alla crisi a Gaza attraverso la cessazione delle ostilità e il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas”. Lo riferisce il comunicato della presidenza italiana, spiegando che i leader hanno “garantito la prosecuzione dell’aiuto umanitario verso la popolazione palestinese”. “Rafforzeremo inoltre – si legge nella dichiarazione dei leader al termine del G7 -la nostra cooperazione per porre fine alla crisi a Gaza, anche continuando a lavorare per un cessate il fuoco immediato e sostenibile e per il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas, e forniremo maggiore assistenza umanitaria ai palestinesi bisognosi”.

La dichiarazione del G7

“I Leader G7 hanno adottato una dichiarazione congiunta che condanna fermamente il lancio di droni e missili dall’Iran, ribadendo pieno sostegno alla sicurezza di Israele”. Lo rende noto il comunicato della presidenza italiana del G7 al termine della riunione presieduta da Giorgia Meloni. “Al termine della discussione – viene spiegato -, i G7 hanno sottolineato l’esigenza di evitare un’ulteriore escalation, invitando le parti ad astenersi da azioni volte ad acuire la tensione nella Regione”.

Il vertice in videoconferenza è durato poco meno di un’ora. “Un fatto positivo che l’attacco iraniano sia concluso. È stato bloccato da Israele con la collaborazione degli alleati. Si tratta di un atto da condannare assolutamente. Ora il nostro obiettivo come governo italiano che presiede il G7 fare di tutto per evitare l’escalation e i contendenti siano più prudenti”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su Rtl 102,5.

Fonte: Ansa